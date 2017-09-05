العرب اليوم: إعفاء المغاربة من تأشيرة دخول قطر وقصف في اليمن

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

استكملت القوات المسلحة العراقية، استعداداتها الكاملة لتحرير مناطق جديدة غربي محافظة الأنبار من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي، وأعلنت الدوحة أن المغرب ضمن الدول المعفاة من تأشيرة دخول قطر، وقصفت طائرات التحالف العربي مواقع تابعة للحوثيين وقوات صالح في العاصمة صنعاء، واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية أن القضاء الإسرائيلي هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال.

1- القوات العراقية تستعد لتحرير مناطق جديدة غربي الأنبار

القوات العراقية - أرشيفية

استكملت القوات المسلحة العراقية، استعداداتها الكاملة لتحرير مناطق (عانة) و(راوة) و(القائم) غربي محافظة الأنبار من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي، وشملت العملية العسكرية إعداد خطط التقدم الميداني والدعم اللوجيستي وتوفير ممرات أمنه لخروج المدنيين.

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2- قطر تعفي المغاربة من تأشيرة الدخول بسبب موقفهم من الأزمة الخليجية

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - أرشيفية

استقبل المغاربة خبر إدراج المملكة المغربية في قائمة البلدان المعفاة من تأشيرة الدخول إلى قطر، بفرح كبير، على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكد رئيس الوزراء ووزير الداخلية القطري الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، الثلاثاء، للمرة الأولى أن المغرب أحد البلدان المستفيدة من إلغاء التأشيرة الذي تستفيد منه 80 دولة حول العالم.

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3- مقاتلات التحالف العربي تستهدف مواقع للحوثيين وقوات صالح في صنعاء

طائرات حربية سعودية - أرشيفية

شنت مقاتلات التحالف العربي، غارات جوية استهدفت نقاط تفتيش ومواقع عسكرية للمسلحين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح شمالي وشرقي العاصمة صنعاء.

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4-الطيران الأمني السعودي يبدأ المرحلة الثالثة من خطة تأمين الحج

الطيران السعودي - أرشيفية

بدأت القيادة العامة لطيران الأمن السعودي تنفيذ المرحلة الثالثة من خطة مشاركتها في مهمة حج هذا العام في منطقة المدينة المنورة التي تشمل تحريك طائرات مساندة إلى المدينة المنورة مع تحرك الحجاج بعد أداء مناسك الحج بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة وعودتهم إليها.

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5- الخارجية الفلسطينية تصف القضاء الإسرائيلي بأنه "جزء من منظومة الاحتلال"

مقر وزارة الخارجية الفلسطينية - أرشيفية

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، قرار المحاكم الإسرائيلية تثبيت ملكية نحو 876 دونمًا من أراضي المواطنين الفلسطينيين الواقعة جنوب بيت لحم، للمستوطنين. وقالت إن القرار دليل جديد على أن ما تسمى منظومة القضاء والمحاكم في إسرائيل هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال.

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