حول العالم في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

أطلقت جماعة مسلحة سراح اثنين من موظفي اللجنة الدولية للصليب الأحمر كانا مختطفين في أفغانستان، وأبرم القادة المشاركون في قمة "بريكس" 4 اتفاقيات للتعاون المشترك، وأعلن وزير الدفاع الروماني استقالته، وبدأت جزر "فيرجين" الأمريكية استعداداتها لإعلان الطوارئ بسبب إعصار "إيرما".

1- أفغانستان: إطلاق سراح موظفَي "الصليب الأحمر" المختطفَين

اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي - أرشيفية

أطلقت جماعة مسلحة سراح اثنين من موظفي اللجنة الدولية للصليب الأحمر كانا قد اختطفا في فبراير من العام الجاري في مقاطعة جزوان بأفغانستان، وفقًا لموقع "اللجنة الدولية للصليب الأحمر".

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2- رومانيا: وزير الدفاع يستقيل بشكل مفاجئ

وزير الدفاع في رومانيا أدريان توتيانو - أرشيفية

استقال وزير الدفاع في رومانيا أدريان توتيانو، بشكل مفاجئ بعد شهرين فقط من توليه مهام منصبه. وبرر السياسي بالحزب الاشتراكي الديمقراطي هذه الخطوة بارتكابه خطأ أثناء التواصل مع الرأي العام بشأن حوافز للعاملين في الجيش.

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3- جزر "فيرجين" تستعد لإعلان الطوارئ بسبب إعصار "إيرما"

آثار إعصار - أرشيفية

أعلن حاكم جزر "فيرجين" الأمريكية كينيث ماب أنه سلم إعلان حالة الطوارئ إلى البيت الأبيض بسبب اقتراب إعصار إيرما، مهيبا بسكان الإقليم على أخذ العاصفة على محمل الجد.

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4- عالم صيني يحذر من انهيار موقع التجارب النووي لكوريا الشمالية

صورة توضيحية لموقع تجارب كوريا الشمالية النووية - أرشيفية

قال وانج نايان الباحث في الهيئة الصينية للطاقة النووية إن "موقع كوريا الشمالية الجبلي الخاص بالتجارب النووية، بانجي-ري، قد يكون معرضًا للانهيار نتيجة لتعرضه لموجات زلزالية متكررة ناجمة عن الانفجارات".

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5- قادة "بريكس" يوقعون 4 اتفاقيات تعاون مشترك

عدد من القادة المشاركين في قمة "بريكس" - أرشيفية

شهد قادة تكتل بريكس للبلدان الأسرع نموا في العالم توقيع 4 وثائق حول التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والابتكار والجمارك، وكذا حول التعاون الاستراتيجي بين مجلس أعمال بريكس وبنك التنمية الجديد، وذلك في القمة التي تعقد في مدينة شيامن في جنوب شرق الصين.

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