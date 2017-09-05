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القوات العراقية تستعد لتحرير مناطق جديدة غرب الأنبار

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مصراوي Masrawy

القوات العراقية تستعد لتحرير مناطق جديدة غرب الأنبار

11:05 م الثلاثاء 05 سبتمبر 2017

القوات العراقية تستعد لتحرير مناطق جديدة غرب الأنبار

القوات المسلحة العراقية

بغداد - (أ ش أ):

استكملت القوات المسلحة العراقية، اليوم الثلاثاء، استعداداتها الكاملة لتحرير مناطق (عانة) و (راوة) و(القائم) غربي محافظة الأنبار بالعراق من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي، وشملت العملية العسكرية إعداد خطط التقدم الميداني والدعم اللوجيستي وتوفير ممرات أمنه لخروج المدنيين.

وقال قائد عمليات الجزيرة بالقوات المسلحة العراقية اللواء الركن قاسم محمد صالح - في تصريحات خاصة لقناة (العراقية) - إن القطاعات العسكرية جاهزة لتحرير القاطع الغربي للأنبار لتطهير الأراضي العراقية بالكامل من سيطرة التنظيم " داعش " الإرهابي.

من جانبه، قال أمر لواء 27 بالجيش العراقي العميد الركن عبد الكريم حسين ، إن هناك خطط دقيقة لتحرير مناطق عانة و راوة والقائم غربي الأنبار من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي، مؤكدا أنه تم توفير ممرات أمنه لخروج العائلات من المناطق تحت سيطرة "داعش" وتأمين المساكن الملائم لهم وكذلك تجهيز المستلزمات الطبية لعلاج كبار السن والمرضي.

يشار الي أن قوات التحالف الدولي قصفت -في وقت سابق- موقعا عسكريا للتنظيم الإرهابي أسفر عن مقتل 22 إرهابيا وتدمير 7 سيارات لهم غربي محافظة الأنبار بالعراق.

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Asha

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