١٢ مصابًا في انقلاب ميكروباص بأسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

أصيب 12 شخصًا، اليوم الثلاثاء، في انقلاب سيارة أجرة (ميكروباص) على طريق (أسيوط - البحر الأحمر)، داخل نطاق محافظة أسيوط.

تلقى مدير أمن أسيوط، اللواء جمال شكر، إخطارًا بالواقعة، وما جرى من الدفع بسيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى الإيمان العام.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.​