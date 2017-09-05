أخبار عاجلة

8 الصبح - لو حضرت فرح الـ ex بتاعتك هتغني إيه -
8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 26- 10-2017 -
8 الصبح - الحالة المرورية اليوم عبر" google earth " ومن داخل الإدارة المركزية للمرور -
بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل -
ورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة -
العبادي من طهران: لا نقبل إلا بإلغاء نتائج الاستفتاء -
بالصور.. ألوان الأظافر الأنسب لهذا الشتاء -
"نصاب أطفيح" يبيع حلم العمل للشباب عبر "فيسبوك" -
مرور الجيزة تكشف حيلة شقيقين لسرقة هواتف السائقين -
8 الصبح - رصد الحالة المرورية بشوارع العاصمة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

١٢ مصابًا في انقلاب ميكروباص بأسيوط

Google+ Print

مصراوي Masrawy

١٢ مصابًا في انقلاب ميكروباص بأسيوط

11:04 م الثلاثاء 05 سبتمبر 2017

١٢ مصابًا في انقلاب ميكروباص بأسيوط

ارشيفية

أسيوط - أسامة صديق:

أصيب 12 شخصًا، اليوم الثلاثاء، في انقلاب سيارة أجرة (ميكروباص) على طريق (أسيوط - البحر الأحمر)، داخل نطاق محافظة أسيوط.

تلقى مدير أمن أسيوط، اللواء جمال شكر، إخطارًا بالواقعة، وما جرى من الدفع بسيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى الإيمان العام.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إصابة 13 شخصًا في انقلاب ميكروباص بالعريش

    أخبار

  • بالصور.. "التنورة والتحطيب" فقرات لرواد متنزهات العيد بأسيوط

    أخبار

  • إصابة شخص وسيدة بطلقات خرطوش في مشاجرة بأسيوط

    أخبار

  • والد "توائم أسيوط الخمسة": حياة أطفالي في خطر بسبب نقص الحضانات - صور

    أخبار

إعلان

030faab2b1.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل

بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل

ورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة

ورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة

العبادي من طهران: لا نقبل إلا بإلغاء نتائج الاستفتاء

العبادي من طهران: لا نقبل إلا بإلغاء نتائج الاستفتاء

بالصور.. ألوان الأظافر الأنسب لهذا الشتاء

بالصور.. ألوان الأظافر الأنسب لهذا الشتاء