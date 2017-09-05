سفارة أمريكا: تدريب النجم الساطع يرسخ الشراكة مع مصر

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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية والقوات المسلحة المصرية رسميا، أن التدريبات العسكرية "النجم الساطع" ستجرى فى الفترة من 10 إلى 20 سبتمبر فى قاعدة محمد نجيب العسكرية فى مصر.

وحسب ما قاله القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية بالقاهرة توماس جولدبرجر "إن هذا التدريب، الذى بدأ عام 1981، هو علامة واضحة على الأهمية التى توليها الولايات المتحدة للتعاون الأمنى ومكافحة الإرهاب مع مصر ويمثل نموذجا للشراكة الدائمة بين بلدينا".

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ووفقا للقيادة المركزية الأمريكية، فإن تدريب النجم الساطع مبنى على العلاقة الاستراتيجية الأمنية بين مصر والولايات المتحدة، وهى شراكة تاريخية تلعب دورا رائدا فى مكافحة الإرهاب والأمن الإقليمى والجهود المبذولة لمكافحة التطرّف العنيف.

أجريت أول تدريبات النجم الساطع فى عام 1981، وسيشارك حوالى 200 من عناصر القوات العسكرية الأمريكية، وسيتم التركيز هذا العام على الأمن والتعاون الإقليمى والتدريب على إمكانية التشغيل الجمعى على سيناريوهات الحرب التقليدية وغير النظامية>