أخبار عاجلة

8 الصبح - لو حضرت فرح الـ ex بتاعتك هتغني إيه -
8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 26- 10-2017 -
8 الصبح - الحالة المرورية اليوم عبر" google earth " ومن داخل الإدارة المركزية للمرور -
بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل -
ورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة -
العبادي من طهران: لا نقبل إلا بإلغاء نتائج الاستفتاء -
بالصور.. ألوان الأظافر الأنسب لهذا الشتاء -
"نصاب أطفيح" يبيع حلم العمل للشباب عبر "فيسبوك" -
مرور الجيزة تكشف حيلة شقيقين لسرقة هواتف السائقين -
8 الصبح - رصد الحالة المرورية بشوارع العاصمة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

سفارة أمريكا: تدريب النجم الساطع يرسخ الشراكة مع مصر

Google+ Print
سفارة أمريكا: تدريب النجم الساطع يرسخ الشراكة مع مصر سفارة أمريكا: تدريب النجم الساطع يرسخ الشراكة مع مصر

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية والقوات المسلحة المصرية رسميا، أن التدريبات العسكرية "النجم الساطع" ستجرى فى الفترة من 10 إلى 20 سبتمبر فى قاعدة محمد نجيب العسكرية فى .

وحسب ما قاله القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية بالقاهرة توماس جولدبرجر "إن هذا التدريب، الذى بدأ عام 1981، هو علامة واضحة على الأهمية التى توليها الولايات المتحدة للتعاون الأمنى ومكافحة الإرهاب مع مصر ويمثل نموذجا للشراكة الدائمة بين بلدينا".

شاهد أيضا

ووفقا للقيادة المركزية الأمريكية، فإن تدريب النجم الساطع مبنى على العلاقة الاستراتيجية الأمنية بين مصر والولايات المتحدة، وهى شراكة تاريخية تلعب دورا رائدا فى مكافحة الإرهاب والأمن الإقليمى والجهود المبذولة لمكافحة التطرّف العنيف.

أجريت أول تدريبات النجم الساطع فى عام 1981، وسيشارك حوالى 200 من عناصر القوات العسكرية الأمريكية، وسيتم التركيز هذا العام على الأمن والتعاون الإقليمى والتدريب على إمكانية التشغيل الجمعى على سيناريوهات الحرب التقليدية وغير النظامية>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل

بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل

السيسي يوافق على تعاون «مصري فرنسي» لمعالجة مياه الصرف

السيسي يوافق على تعاون «مصري فرنسي» لمعالجة مياه الصرف

8 الصبح - فقرة أنا المصري عن " محمود بكر ... المعلق الظريف صاحب القفشات الكوميدية "

8 الصبح - فقرة أنا المصري عن " محمود بكر ... المعلق الظريف صاحب القفشات الكوميدية "

8 الصبح - فقرة أحسن ناس | أهم ما حدث في محافظات مصر بتاريخ 26- 10-2017

8 الصبح - فقرة أحسن ناس | أهم ما حدث في محافظات مصر بتاريخ 26- 10-2017