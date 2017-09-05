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"وزراء البيئة والتنمية المحلية وقطاع الأعمال يبحثون إعادة هيكلة "المخلفات الصلبة

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مصراوي Masrawy

"وزراء البيئة والتنمية المحلية وقطاع الأعمال يبحثون إعادة هيكلة "المخلفات الصلبة

10:53 م الثلاثاء 05 سبتمبر 2017

الدكتور خالد فهمي

كتبت - مادي غيث:

عقد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، مساء اليوم، اجتماعًا مع الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، والدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام، لمناقشة مخطط إعادة هيكلة قطاع المخلفات الصلبة بمصر.

حضر الاجتماع الدكتورة ناهد يوسف رئيس جهاز المخلفات، وعدد من خبراء إدارة المخلفات فى ، بمقر المركز الثقافى البيئى التعليمى بيت القاهرة.

وأكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، في بيان صحفي، الثلاثاء، أن الاجتماع يأتى لعرض ما أسفرت عنه مناقشات مجموعة العمل، التى تضم أعضاء فنيين وماليين وقانونيين، لإعداد الدراسة الخاصة بإعادة هيكلة قطاع المخلفات الصلبة والنظافة، وإنشاء كيان متخصص لإدارة منظومة المخلفات الصلبة.

في السياق ذاته، قال الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية:" إننا نسير على الطريق الصحيح لحل مشكلة المخلفات"، مطالبًا باستكمال المناقشات مع المتخصصين من خلال جلسات عمل مصغرة لاستضاح بعض النقاط.

وفى ختام الاجتماع، أشاد الوزراء الثلاث بالمخطط المقترح، و ثمنوا المجهود الذى بذل فى إعداده مع ضرورة العمل على تحديد الإطار التشريعى و المؤسسى للمنظومة، علاوة على الدراسة المالية ووضع اقتراحات لتحفيز الشركات العاملة بالقطاع .

يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق في شهر مايو الماضي، من حيث المبدأ على إنشاء شركة قابضة للمخلفات تضم عددًا من الشركات التابعة.

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