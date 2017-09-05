ضبط 8 قطع سلاح غير مرخص وحائزيها في حملة أمنية بقنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

شنت مديرية أمن قنا حملة أمنية موسعة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بالتنسيق بين قطاعي البحث الجنائي والأمن العام، حققت نجاحًا ملموسًا في ضبط أسلحة غير مرخصة و حائزيها، وذلك في ضوء تعليمات اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، بتطهير بؤر الأسلحة غير المرخصة بصعيد مصر، واستهداف أطراف الخصومات الثأرية لوقف نزيف الدم بمحافظات الصعيد.

تمكنت الحملة بقيادة اللواء أشرف رياض مدير إدارة البحث الجنائي من ضبط: يوسف كامل محمد (44 سنة - عاطل) مقيم بسيدي عمر بمدينة قنا، وبحوزته فرد روسي محلي الصنع وعدد 4 طلقات من ذات العيار، وسعيد حسين أحمد (20 سنة - عاطل) مقيم بحجازة بحري قوص، وبحوزته فرد روسي محلي الصنع وعدد 5 طلقات من ذات العيار.

كما ضُبط عدلي سعيد أحمد (53 سنة) مقيم بقرية الطوابية بمركز قنا، وبحوزته بندقية خرطوش تركي عيار 12 مم، وعسران شحاته عسران (35 سنة) مقيم بالطوابية بمركز قنا، وبحوزته بندقية خرطوش تركي 12 مم، وعبدالعاطي عسران محمد (59 سنة) مقيم بقرية الطوابية بمركز قنا، وبحوزته بندقية آلية، ومحمد محمود عبدالباري (24 سنة) مقيم بفاو بحري مركز دشنا، وبحوزته بندقية آلية، وأحمد عز العرب (26 سنة) مقيم بقرية أبو خزام نجع حمادي، وبحوزته بندقية آلية، ومجدي عبدالغني محروس (17 سنة) مقيم بقرية أبو خزام نجع حمادي، وبحوزته بندقية آلية.

حررت المحاضر القانونية اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.​