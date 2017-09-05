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تونس تنجو من فخ الكونغو وتخطف تعادلًا ثمينُا في تصفيات المونديال

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تونس تنجو من فخ الكونغو وتخطف تعادلًا ثمينُا في تصفيات المونديال تونس تنجو من فخ الكونغو وتخطف تعادلًا ثمينُا في تصفيات المونديال

التحرير

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تعادل منتخب تونس مع نظيره منتخب الكونغو، بهدفين لكلا منهما، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الأولي، بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2018.

سجل شانسيل مبيمبا مانجولو الهدف الأول للمنتخب الكونغولي في الدقيقة العاشرة من الشوط الأول، ثم عزز باول خوسي مبوكو، تقدم فريقه بهدف ثاني في الدقيقة 47 من الشوط الثاني.

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وفي الدقيقة 78 إستطاع محمد أمين أن يقلص الفارق بتسجيله للهدف الأول، وبعدها بدقيقة نجح أنيس بدري في تسجيل هدف التعادل لنسور قرطاج، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق

بذلك التعادل ارتفع رصيد نسور قرطاج للنقطة الـ10 في المركز الأول، بينما إرتفع رصيد جمهورية الكونغو للنقطة الـ7 في المركز الثاني، على جدول ترتيب المجموعة الأولي بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018.

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التحرير

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