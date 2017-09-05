ننشر صورة عريف الشرطة ضحية واقعة قسم الأربعين

السويس - حسام الدين أحمد:

كشفت التحريات الأمنية أن عريف شرطة بقسم الأربعين في محافظة السويس وراء واقعة مصرع زميله وإصابة مأمور ورئيس مباحث القسم، بطلقات نارية انطلقت بالخطأ أثناء تنظيف سلاح ميري.

وكان مدير أمن السويس، اللواء محمد جاد، تلقى إخطارًا من اللواء خالد إبراهيم، مدير مباحث السويس، مساء اليوم الثلاثاء، بالواقعة، وانتقل إثرها رفقة قيادات أمنية إلى موقعها بقسم الأربعين للوقوف على ملابساتها.

وقال مصدر أمني إن عريف شرطة يُدعى "أحمد. ا" كان يجري عملية الأمان الاحترازية للسلاح بغرفة السلاحليك لتنظيفه فخرجت ثلاث طلقات عن طريق الخطأ؛ استقرت الأولى في صدر العريف ولقي مصرعه إثرها، والثانية أصابت مأمور القسم في الصدر، والثالثة أصابت رئيس المباحث في الذراع.

نُقل مأمور القسم إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة لاستكمال العلاج بالقاهرة، فيما نُقل رئيس المباحث وجثمان العريف إلى المستشفى العام بالسويس، وتم التحفظ على العريف "أحمد. ا" لحين استكمال التحقيق معه.​