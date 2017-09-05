أوباما: استهداف المهاجرين الصغار "تصرف خاطئ"

كتب - علاء المطيري:

علق الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما على قرار الرئيس الحالي دونالد ترامب بإلغاء برنامج حماية المهاجرين الصغار في أمريكا المعروف اختصارًا بـ"داكا". وقال: "يمكن أن تكون الهجرة قضية مثيرة الجدل. نحن جميعًا نريد حدودًا آمنة ويمكن أن يكون هناك خلافات مشروعة حول كيفية إصلاح نظام الهجرة لدينا لكي تتم كل الأدوار، وفقا للقواعد".

وتابع - في تدوينة على "فيسبوك" الثلاثاء: "لكن هذا ليس ما يفعله البيت الأبيض، مع الشباب الذين تربو في أمريكا والذين يدرسون في المدارس ويعملون في العديد من المهن ويدينون بالولاء إلى علم الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف: "هؤلاء الحالمين هم الأمريكيون في قلوبهم, في عقولهم, في كل طريق واحد، مضيفًا: "تم إحضارهم إلى هذا البلد من قبل والديهم، وربما لا يعرفون بلد بالإضافة إلى بلدنا. ربما لا يعرفون حتى لغة بالاضافة إلى اللغة الإنجليزية.

,قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إلغاء برنامج يوفر الحماية للمهاجرين القاصرين الذين دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية حينما كانوا أطفالا؛ والمعروف اختصارا ببرنامج "داكا".

وقال وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز إن الحكومة الأمريكية قررت إلغاء البرنامج الذي يسمح لهم بالبقاء في الولايات المتحدة، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.

وأكد أوباما أن استهداف المهاجرين الصغار تصرف خاطئ لأنهم لم يفعلوا أي خطأ، وفقًا لتدوينة كتبها على "تويتر"، الثلاثاء.