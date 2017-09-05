مصرع عريف وإصابة مأمور ورئيس مباحث داخل قسم الأربعين بالسويس

السويس - حسام الدين أحمد:

لقي عريف شرطة مصرعه وأصيب مأمور ورئيس مباحث قسم الأربعين بمحافظة السويس، مساء اليوم الثلاثاء، بدفعة رصاص انطلقت بالخطأ أثناء تنظيف سلاح آلي.

تلقى مدير أمن السويس، اللواء محمد جاد، إخطارًا من اللواء خالد إبراهيم، مدير مباحث السويس، بالواقعة التي انتقل إثرها رفقة قيادات أمنية إلى موقعها بقسم الأربعين للاطمئنان على المصابين.

وقال مصدر أمني إن التحريات الأمنية وسؤال الضباط والأفراد أكدت أنه أثناء عملية تنظيف لإحدى قطع السلاح الخاصة بأفراد النوبتجية الليلية، انطلقت ثلاث؛ استقرت الأولى في صدر العريف ولقي مصرعه إثرها، والثانية أصابت مأمور القسم في الصدر، والثالثة أصابت رئيس المباحث في الذراع.

نُقل مأمور القسم إلى مستشفى الشرطة بالقاهرة لاستكمال العلاج، فيما نُقل رئيس المباحث وجثمان العريف إلى المستشفى العام بالسويس.​