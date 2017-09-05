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البيت الأبيض: الوقت لم يعد ملائمًا للحوار مع كوريا الشمالية

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مصراوي Masrawy

البيت الأبيض: الوقت لم يعد ملائمًا للحوار مع

09:56 م الثلاثاء 05 سبتمبر 2017

البيت الأبيض: الوقت لم يعد ملائمًا للحوار مع كوريا الشمالية

سارة ساندرز

واشنطن (أ ش أ)
ذكر البيت الأبيض اليوم الثلاثاء، أن الوقت لم يعد ملائمًا للحوار مع كوريا الشمالية، مؤكدًا أن واشنطن ستستمر في الضغط لضمان خلو شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز - في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية - إن الرئيس الأمريكي دونالد يضع تجريد كوريا الشمالية من السلاح النووي أولوية، موضحة أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة للتعامل مع الملف النووي لبيونج يانج.

كانت كوريا الشمالية قد أعلنت في وقت سابق أنها أجرت اختبارًا ناجحًا لقنبلة هيدروجينية يمكن تحميلها على صاروخ باليستي عابر للقارات، مما أثار غضب العديد من الدول.

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