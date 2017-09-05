حلم المونديال.. مصر تستعيد الصدارة من أنياب أوغندا بهدف «صلاح»

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تغلب المنتخب الوطني على ضيفه الأوغندي بهدف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب «برج العرب» ضمن مباريات الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018.



جاء هدف الفراعنة عن طريق محمد صلاح في الدقيقة 6 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة رائعة من عبد الله السعيد، سددها في يد الحارس الأوغندي قبل أن يتابعها في الشباك معلنًا تقدم الفراعنة.

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وفي الشوط الثاني فشل لاعبي منتخبنا في تعزيز النتيجة، حيث أهدر تريزيجيه وصلاح وعبد الله السعيد فرصًا محققة، لينتهي اللقاء بنفس نتيجة الشوط الأول 1/0.

بهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده إلى 9 نقاط متصدرًا المجموعة الخامسة، بفارق نقطتين عن أوغندا صاحب المركز الثاني، ومن خلفهما غانا في المركز الثالث برصيد 5 نقاط.

