الجبير: لا يمكن قبول أي دولة تدعم الإرهاب

كتب - علاء المطيري:

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إنه لا يوجد حصار على قطر في إشارة إلى أزمة مقاطعة الدوحة التي بدأت منذ 5 يونيو الماضي.

وأضاف - في سلسلة تدوينات على "تويتر"، الثلاثاء: "لا يمكن قبول أي دولة تدعم الإرهاب وتدعم العمليات الإرهابية إعلاميًا".

وشدد الجبير على أنه لا يجب على أي دولة أن تتسامح مع الإرهاب، وقال: "الدول كلها يجب أن لا تتسامح مع الإرهاب، ولن نتعامل مع دولة تدعمه وتتدخل في شؤون دول أخرى".

وتقاطع السعودية والبحرين والإمارات ومصر قطر منذ 5 يونيو الماضي وتتهمها بدعم الإرهاب والتدخل في شؤون الدول الأخرى وهي التهم التي تنكرها الدوحة.

وبينما أعلنت السعودية ما تقوم بها الدول الخليجية ومصر بأنه مقاطعة تروج قطر للأزمة على أنها حصار.