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كاب فيردي تُشعل مجموعتها في تصفيات المونديال بعد فوزها على جنوب إفريقيا

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كاب فيردي تُشعل مجموعتها في تصفيات المونديال بعد فوزها على جنوب إفريقيا كاب فيردي تُشعل مجموعتها في تصفيات المونديال بعد فوزها على جنوب إفريقيا

التحرير

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فاز منتخب كاب فيردي، على نظيره جنوب إفريقيا، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب موزيس مابيدا، بجنوب إفريقيا، ضمن منافسات المجموعة الرابعة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2018 في .

وفي حال استمرار التعادل بين منتخبي بوركينا فاسو والسنغال يكون موقف المجموعة معقداً حيث يصبح رصيد بوركينا فاسو 6 نقاط في الصدارة مع كاب فيردي، ويرتفع رصيد السنغال إلى 5 نقاط في المركز الثالث قبل جولتين من النهاية.

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ارتفع رصيد منتخب كاب فيردي إلى النقطة 6 في المركز الثاني بينما تذيل منتخب جنوب أفريقيا الترتيب برصيد 4 نقاط.

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التحرير

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