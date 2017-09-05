السعودية تتأهل لمونديال روسيا بهدف فى شباك اليابان (فيديو)

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قاد اللاعب فهد المولد المنتخب السعودى للتأهل لمونديال روسيا 2018، بعد الفوز على منتخب اليابان بهدف دون رد، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن تصفيات أسيا المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

أحرز اللاعب فهد المولد هدف المباراة الوحيد فى الدقيقة الـ63 من تسديدة قوية، قادت منتخب بلاده للتأهل لمونديال روسيا 2018.

شاهد أيضا

بتلك النتيجة يرتفع رصيد المنتخب السعودى إلى النقطة الـ19 بالمركز الثانى، خلف المنتخب اليابانى الذى تربع على صدارة المجموعة الثانية رغم الخسارة بـ20 نقطة.