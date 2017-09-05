أخبار عاجلة

8 الصبح - لو حضرت فرح الـ ex بتاعتك هتغني إيه -
8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 26- 10-2017 -
8 الصبح - الحالة المرورية اليوم عبر" google earth " ومن داخل الإدارة المركزية للمرور -
بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل -
ورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة -
العبادي من طهران: لا نقبل إلا بإلغاء نتائج الاستفتاء -
بالصور.. ألوان الأظافر الأنسب لهذا الشتاء -
"نصاب أطفيح" يبيع حلم العمل للشباب عبر "فيسبوك" -
مرور الجيزة تكشف حيلة شقيقين لسرقة هواتف السائقين -
8 الصبح - رصد الحالة المرورية بشوارع العاصمة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

السعودية تتأهل لمونديال روسيا بهدف فى شباك اليابان (فيديو)

Google+ Print
السعودية تتأهل لمونديال روسيا بهدف فى شباك اليابان (فيديو) السعودية تتأهل لمونديال روسيا بهدف فى شباك اليابان (فيديو)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قاد اللاعب فهد المولد السعودى للتأهل لمونديال 2018، بعد الفوز على منتخب اليابان بهدف دون رد، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن تصفيات أسيا المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

أحرز اللاعب فهد المولد هدف المباراة الوحيد فى الدقيقة الـ63 من تسديدة قوية، قادت منتخب بلاده للتأهل لمونديال روسيا 2018.

شاهد أيضا

بتلك النتيجة يرتفع رصيد المنتخب السعودى إلى النقطة الـ19 بالمركز الثانى، خلف المنتخب اليابانى الذى تربع على صدارة المجموعة الثانية رغم الخسارة بـ20 نقطة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
8 الصبح - أعلى 10 فيديوهات هذا الأسبوع على السوشيال ميديا

8 الصبح - أعلى 10 فيديوهات هذا الأسبوع على السوشيال ميديا

بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل

بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل

8 الصبح - فيديو مهم جداً لشاب سعودي يوضح قوة الكلمة " الكلمة لها قوتها .. الكلمة قد تكون قوتك "

8 الصبح - فيديو مهم جداً لشاب سعودي يوضح قوة الكلمة " الكلمة لها قوتها .. الكلمة قد تكون قوتك "

نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو)

نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو)