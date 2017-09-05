الجيش الأمريكي: 200 جندي يشاركون في تدريب النجم الساطع مع مصر

القاهرة (مصراوي)

قالت القيادة المركزية الأمريكية إن نحو 200 جندي أمريكي سوف يشاركون هذا تدريبات النجم الساطع مع القوات المصرية المقرر إجراءها هذا الشهر بعد توقف دام ثماني سنوات.

وفي بيان وزعته السفارة الأمريكية في القاهرة، الثلاثاء، أكدت القيادة المركزية الأمريكية ما سبق وأعلنه الجيش المصري بأن المناورات سوف تجرى في الفترة ما بين العاشر حتى العشرين من سبتمبر الجاري في قاعدة محمد نجيب العسكرية في مدينة الحمام غرب الإسكندرية.

وقال الملحق العسكري في السفارة الأمريكية توماس جولدبرجر، إن "هذا التدريب الذي نفذ للمرة الأولى في 1981، إشارة واضحة إلى الأهمية التي تضعها الولايات المتحدة على التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب مع مصر، ويمثل اعترافا بالشراكة الدائمة بين بلدينا."

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن "النجم الساطع تبني على العلاقة الأمنية الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، وشراكة تاريخية تلعب دورا قياديا في مكافحة الإرهاب والأمن الإقليمي وجهود مكافحة انتشار التطرف العنيف."

وأعلن الجيش في وقت سابق اليوم عن استئناف التدريب. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة، أحمد الرفاعي، إن التدريب الذي يجرى كل عامين يتناول "موضوعات التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب والتطرف والتدريب على كافة سيناريوهات التهديدات المختلفة في القرن الحادي والعشرين في ظل الحرب التقليدية وغير النظامية."

كان اخر تدريب أجرته القوات المصرية والأمريكية في 2009.