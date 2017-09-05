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وزير إماراتي: قطر يائسة.. والتصعيد الإعلامي لا يقود لحل

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مصراوي Masrawy

وزير إماراتي: قطر يائسة.. والتصعيد الإعلامي لا يقود لحل

09:26 م الثلاثاء 05 سبتمبر 2017

وزير إماراتي: قطر يائسة.. والتصعيد الإعلامي لا يقود لحل

أنور قرقاش

كتب - علاء المطيري: 

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، إن التصعيد الإعلامي الذي تشهده أزمة قطر مؤسف ومتوقع، مشيرًا إلى أنه يوقد المشاعر ويؤججها، لكنه لا يقود إليّ الحلول.

وأضاف - في سلسلة تدوينات، الثلاثاء: "اكتشفت قطر في أزمتها أنها يائسة بدون محيطها، وأن استبداله مستحيل جغرافيا واجتماعيًا وتاريخيًا، والخطوة التالية هي ضرورة التعامل مع مشاغل هذا المحيط"، مضيفًا: "هذه بدورها بحاجة إلى مراجعة شجاعة".

وقال قرقاش: "مع بدء موسم سياسي حافل على حكماء قطر يجب أن يتم نصحهم بأن التدويل والمظلومية والشكاوى الدولية لن تنهي الأزمة. السبيل الأنجع هو المصارحة والمراجعة".

وتابع: "في ظل هذه الحقائق الواضحة سيفشل استجداء الدوحة التدخل الخارجي، وفِي ظل الوضوح تنكشف محدودية أدواتها الإعلامية، ويبقى الجوار هو الخيار الطبيعي".

وأكد وزير الدولة الإماراتي أن الخطة التي اعتمدتها الدبلوماسية القطرية غير فاعلة أو مؤثرة، وقد تضر بالسمعة لوقت محدد، لكنها لا تخرج قطر من مأزقها"، مضيفًا: "يجب أن يكون هناك فرصة للتأمل والحكمة".

قرقاش

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