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نائب رئيس مدينة الخانكة يفجر مفاجأة بشأن المصانع المحترقة (صور)

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التحرير

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فجر طلال ربيع نائب رئيس مدينة الخانكة، مفاجأة إذ أكد أن المصانع الثلاثة والمسبك التي شب فيها حريق اليوم بمنطقة العكرشة غير مرخصة وصادر لها قرار غلق لعدم توافر عناصر الأمن والسلامة والتشغيل بشكل عشوائى.

وأوضح ربيع في تصريح خاص لـ"التحرير"، اليوم الثلاثاء، أنه تمت السيطرة تمامًا على الحريق بثلاث مصانع لتدوير القطن وآخر لتصنيع النحاس "مسبك" دون ثمة خسائر في الأرواح أو إصابات سوى حالة اختناق لأحد أفراد قوات الدفاع المدني.

كان اللواء محمد توفيق مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا بالواقعة، وعلى الفور تم الدفع بـ6 سيارة إطفاء تابعة للحماية المدنية وسيارتى إسعاف وتمت السيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع خسائر بشرية.

وكشف التحريات الأولية عن حدوث ماس بكابل كهربائي فوق الأرض خاص بأحد المصانع تسبب في الحريق وانتقلت النيران من مصنع لآخر بفعل الرياح، وتحرر محضر بالواقعة رقم 9396 إدارى مركز الخانكة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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