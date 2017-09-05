الصحة تعتمد 5 ملايين جنيه لتطوير مركز علاج السكر بكفر الشيخ
الصحة تعتمد 5 ملايين جنيه لتطوير مركز علاج السكر بكفر الشيخ
08:40 م الثلاثاء 05 سبتمبر 2017
وزارة الصحة
كفر الشيخ - أ ش أ:
اعتمدت وزارة الصحة مبلغ 5 ملايين جنيه لعمل تطوير شامل لمركز علاج السكر والقدم السكري بدار المسنين بكفرالشيخ.
صرحت بذلك الدكتورة لميس المعداوي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ، لافته إلى أن التطوير يشمل الأجهزة وتحديثها لخدمة مرضى السكر بالمحافظة، مضيفةً أن المركز تم اختياره بدار المسنين بقرية الحمراء التي تبعد عن مدينة كفرالشيخ بحوالي 10 كيلو متر على طريق دسوق باعتبار هذا الموقع بعيد عن الزحام والضوضاء، وسيتم الانتهاء من التطوير قبل نهاية العام الجاري.
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