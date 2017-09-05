محافظ الفيوم: تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار المنهار والمباني المجاورة

الفيوم - أ ش أ:

قرر محافظ الفيوم الدكتور جمال سامي تشكيل لجنة هندسية من أساتذة كلية الهندسة بجامعة الفيوم؛ لمعاينة العقار المنهار والمباني المجاورة، للتأكد من سلامتها، وإخلاء هذه المباني لحين الانتهاء من تقرير اللجنة؛ حرصًا على حياة المواطنين.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ ومدير الأمن، مساء اليوم الثلاثاء، موقع الانهيار الجزئي بمنزل مكون من 10 طوابق بحي السلخانة بمدينة الفيوم؛ مما أسفر عن مصرع اثنين هما طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات وسيدة، وإصابة 9 آخرين.

ووجه المحافظ بتوفير العناية الطبية والعلاج اللازم للمصابين، كما قرر إخلاء البرج و12 منزلا بجواره ومراجعة تراخيص البرج وبيان صلاحيته من عدمه.

وكان مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم اللواء خالد شلبي تلقى إخطارا بتلقي بلاغ بحدوث انفجار وانهيار جزئي بأحد العقارات الجديدة بحي السلخانة بمدينة الفيوم، وانتقلت على الفور قوات الإنقاذ وسيارتا إطفاء، كما هرعت للمكان أجهزة الوحدة المحلية لمدينة الفيوم وحي جنوب و5 سيارات إسعاف.​