بعثة الحج السياحي تستكمل متابعة تفويج الحجاج تمهيدًا للعودة إلى القاهرة

مكة المكرمة - (أ ش أ):

تستكمل بعثة الحج السياحي بالسعودية متابعة عودة الحجاج بعد أداء المناسك، وذلك من خلال لجانها المنتشرة في مكة والمدينة أو بمنافذ المغادرة.

وصرح وكيل أول وزارة السياحة ورئيس البعثة محمد شعلان بأن تفويج الحجاج لايزال مستمرا، بعد انقضاء المناسك؛ تمهيدا لعودتهم إلى القاهرة سواء من جده أو من المدينة المنورة، أو برًا من ميناء العقبة، وفقًا لبرامج رحلاتهم.

وأشار شعلان إلى أن عدد حجاج شركات السياحة المتواجدين حاليًا بالأراضي السعودية يبلغ 35 ألفًا و697 حاجًا، منهم 17 حالة وفاة طبيعية تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاهها، و3 حالات مرضية بالمستشفيات يتم متابعتها بالتنسيق مع البعثة الطبية، إلى جانب 4 حالات مفقودة تم إخطار البعثة التنفيذية لوزارة الداخلية والبعثة الرسمية لجمهورية مصر العربية بها لاتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة مع السلطات السعودية.

كما أوضح شعلان أن إجمالي الشكاوى التي وردت للبعثة خلال الفترة 20 أغسطس وحتى تاريخه، بلغ 54 شكوى تم عمل محاضر إثبات حالة لها، وبلغ عدد الشركات السياحية المشكو في حقها 43 شركة، مضيفا أنه تم تلافي أسباب 17 شكوى عن طريق التواصل الفوري مع الشركات بينما لا تزال باقي الشكاوى قيد العرض والتحقيق؛ ليتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الشركات التي يثبت مخالفتها.

تجدر الإشارة إلى أنه تم رفع تقرير المتابعة اليومي لوزير السياحة يحيى راشد للوقوف على آخر المستجدات فيما يخص تفويج الحجاج، وذلك في ضوء المتابعة المستمرة لموسم الحج، والتأكد من سلامة وراحة الحجاج، إلى جانب التأكد من تنفيذ شركات السياحة برامجها على النحو المتفق عليه.