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الرئيس السيسي يهنئ جمهورية مقدونيا بعيد الاستقلال

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مصراوي Masrawy

الرئيس يهنئ جمهورية مقدونيا بعيد الاستقلال

08:39 م الثلاثاء 05 سبتمبر 2017

الرئيس السيسي يهنئ جمهورية مقدونيا بعيد الاستقلال

الرئيس عبد الفتاح السيسي

القاهرة - (أ ش أ):

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، السيد أحمد الأنصاري أمين رئاسة الجمهورية، إلى سفارة جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة بالقاهرة للتهنئة بمناسبة عيد الاستقلال.

كما أوفد الرئيس السيسي، العميد أحمد عبد الرحيم للتعزية في وفاة المرحوم الدكتور محمد فريد محمود عمارة، والعميد أحمد طلعت المصري للتعزية في وفاة الأستاذ الدكتور عمر مراد.

كما أوفد العميد هشام عبده جابري للتعزية في وفاة المرحومة مديحة أحمد خفاجي، وإبلاغ أسرتيهما خالص عزاء سيادته ومواساته.

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Asha

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