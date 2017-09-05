الاحتلال الإسرائيلي يعلق منح تأشيرات عمل لموظفي المنظمات الإنسانية الدولية

رام الله (أ ش أ)

علقت إسرائيل منح تأشيرات عمل للعاملين الأجانب الجدد في المنظمات الإنسانية الدولية، في خطوة قد تعرقل منح المساعدات للفلسطينيين.

وبحسب هذه المنظمات، لم يتمكن عشرات العاملين الجدد في منظمات إغاثة دولية بارزة من الحصول على تأشيرات عمل أو تعرضوا للتأخير في الأشهر الأخيرة، فيما تزعم سلطات الاحتلال الإسرائيلي أن المسألة بيروقراطية، ولكنها لم تعثر على حل دائم لهذه القضية المستمرة منذ أكثر من عام.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن موظف كبير في مجال الإغاثة قوله إن "الوضع قد يتصاعد لتعطيل العمليات الإنسانية"، فيما زعم مسؤول في وزارة الرفاه الإسرائيلية أن "هذا ادعاء كاذب".

ولم يتمكن أي من عمال الإغاثة الدولية منذ يونيو الماضي من الحصول على تأشيرة "بي 1" للعمل، وهو النوع الأكثر شيوعًا لموظفي المؤسسات غير الحكومية الدولية، ويأتي هذا بعد توقف الاحتلال عن منحها من أغسطس إلى ديسمبر 2016 ومن مارس إلى أبريل 2017.

وتأثر العشرات من عمال المنظمات الدولية حتى الآن، مع وجود عدد كبير منهم خارج البلاد في انتظار الحصول على تأشيرات العمل الخاصة بهم، فيما يعمل البعض بشكل غير قانوني باستخدام تأشيرات السياح الخاصة بهم، ولكنهم يتخوفون من طردهم.

وقال موظف كبير في مجال الإغاثة إن "انتظار مدير مكتب خارج البلاد لأشهر يعني أن وقت تسليم المساعدات سيتأثر"، في حين قالت موظفة أخرى وصلت إلى إسرائيل في يونيو الماضي إنها انتظرت شهرين من أجل الحصول على رد من وزارة الرفاه الإسرائيلية دون جدوى، وأكدت أنه "لا يمكنهم أن يقوموا باستبدالي، فأي أجنبي سيأتي سيواجه ذات المشكلة"، ومن المتوقع وصول مدير عمليات إحدى منظمات الإغاثة إلى الضفة الغربية في الأسابيع المقبلة، ولكن من المتوقع أن يواجه المشكلة ذاتها.

ويحتاج نحو 300 موظف في المنظمات الدولية غير الحكومية، بما في ذلك مدراؤها، سنويًا إلى موافقة للحصول على تأشيرات "بي 1"، وللحصول عليها هم بحاجة إلى رسائل توصية من وزارة الرفاه الإسرائيلية.

وكان الكنيست قد سن قانونًا بداية العام الجاري يمنع دخول كل الأجانب الذين يدعمون مقاطعة إسرائيل، في خطوة أثارت انتقادات من المعارضة والمنظمات غير الحكومية، وتشن الحكومة الإسرائيلية اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو منذ أشهر حملة ضد المنظمات غير الحكومية التي تتهمها بمحاولة نزع الشرعية عن إسرائيل.