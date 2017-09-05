السودان يشارك في اجتماع أفريقي حول ليبيا السبت المقبل

الخرطوم (أ ش أ)

يتوجه نائب الرئيس السوداني، حسبو محمد عبدالرحمن، يوم الجمعة المقبل ، إلي مدينة برازافيل عاصمة جمهورية الكونغو برازفيل ، للمشاركة في الاجتماع الثالث للجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى حول ليبيا ، المقرر انعقاده على مستوى رؤساء الدول، لبحث سبل تحقيق المصالحة وإعادة الاستقرار والسلام في ليبيا.

وينعقد الاجتماع الذي يحضره عدد من القيادات الليبية، يوم السبت المقبل، بهدف تجاوز حالة الجمود السياسي التى تعوق استكمال تنفيذ اتفاق الصخيرات، ودفع جهود المصالحة الوطنية فى البلاد في ظل العديد من المبادرات المطروحة ، التي يسعى من خلالها الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة إلي تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية للتوصل لتسوية تكون مقبولة للجميع .

يذكر أن اللجنة - التي يرأسها رئيس جمهورية الكونغوبرازفيل دينس ساسو نجيسو- أنشئت بمبادرة من مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي خلال اجتماع وزراء الخارجية الأفارقة في نيويورك في سبتمبر 2014 بهدف دعم إعادة الأمن والسلام في ليبيا ، وتضم اللجنة موريتانيا والنيجر والكونغو الديمقراطية وجنوب إفريقيا إضافة إلي دول الجوار الليبي مصر، السودان ، تشاد ، الجزائر ، وتونس .