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محكمة دنماركية تأمر باستمرار حبس مالك غواصة شهدت مقتل صحفية سويدية

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مصراوي Masrawy

محكمة دنماركية تأمر باستمرار حبس مالك غواصة شهدت مقتل صحفية سويدية

08:35 م الثلاثاء 05 سبتمبر 2017

محكمة دنماركية تأمر باستمرار حبس مالك غواصة شهدت مقتل صحفية سويدية

الصحفية السويدية كيم وول

ستوكهولم ( د ب أ )
أصدرت محكمة دنماركية أمرا اليوم الثلاثاء باستمرار احتجاز مخترع غواصات دنماركى وصاحب الغواصة، التي شهدت مؤخرا مقتل صحفية سويدية ، وذلك للاشتباه في ارتكابه جريمتي القتل وتدنيس جثة فيما يتعلق باختفاء صحفية سويدية أثناء قيامها بعملها الصحفى على متن غواصته .

ويشتبه في أن مخترع الغواصات بيتر مادسين هو المسؤول عن وفاة المراسلة الصحفية السويدية كيم وول في الشهر الماضي.

وذكرت وكالة الانباء الدنماركية "ريتزاو" في تقرير لها من محكمة كوبنهاجن الجزئية أن قاضية المحكمة آنيتا باركو أصدرت حكمها ببقاء مادسين رهن الاحتجاز الذى يسبق المحاكمة حتى 3 أكتوبر المقبل .

وقال محامي الدفاع عن مادسين أنه سيكون هناك استئناف.

وكان مادسين قد قال في شهادته أمام المحكمة في وقت سابق من اليوم إن المراسلة الصحفية كيم وول لقيت حتفها في الشهر الماضي عندما اصطدم برأسها غطاء إحدى البوابات الصغيرة للغواصة .

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