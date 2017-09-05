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الناطق باسم الجيش الليبي: العثور على 16 جثة لمهاجرين غير شرعيين في طبرق

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مصراوي Masrawy

الناطق باسم الجيش الليبي: العثور على 16 جثة لمهاجرين غير شرعيين في طبرق

08:28 م الثلاثاء 05 سبتمبر 2017

الناطق باسم الجيش الليبي: العثور على 16 جثة لمهاجرين غير شرعيين في طبرق

العميد أحمد المسماري

كتب - علاء المطيري: 

ذكر العميد أحمد المسماري أن إحدى دوريات المنطقة العسكرية بطبرق عثرت على 16جثة لمهاجرين غير شرعيين على مسافة 310 كم جنوب غرب طبرق.

وتابع - في تدوينة على "فسبوك"، الثلاثاء: "لازال مسح باقي المنطقة مستمر".

وكانت القوات المسلحة قد عثرت في 7 يوليو الماضي على 20 جثة لمهاجرين غير شرعيين من الجنسية المصرية بالقرب من وادي علي داخل منطقة الرمال، وفقًا لوكالة الأنباء الليبيبة "وال".

وتم إحضار الجثث إلى مركز طبرق الطبي في حالة تعفن تام ولم يتم التعرف على أسباب الوفاة، حينها، حيث قام الهلال الأحمر في طبرق بتغليف الجثث بعد تفتيشها وعثر على عدد من الجوازات والبطاقات وقليل من المتعلقات.

وتعد مدينة طبرق القريبة من الحدود المصرية ، من أكثر المناطق نشاطا لتهريب المهاجرين والسلاح والممنوعات.

ويعلن الجيش المصري بصورة مستمرة، عن تنفيذ ضربات جوية على الشريط الحدودي مع ليبيا، يستهدف تحركات وممرات المهربين.

 

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