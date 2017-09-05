جنرال أمريكي جديد يتولى قيادة التحالف الدولي ضد داعش

واشنطن (أ ف ب)

تسلم الجنرال الامريكي بول فانك قيادة التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا الثلاثاء، مع دخول التحالف ضد الجهاديين عامه الرابع.

وتولى الجنرال فانك مقاليد قيادة القوات المشتركة لعملية "العزم الصلب" في احتفال اقيم في قاعدة عسكرية في المنطقة، بحسب ما اعلن مسؤولون في بيان.

وتولى الجنرال فانك القيادة خلفا للجنرال ستيفن تاونسند الذي كان تسلم القيادة قبل عام.

وقال فانك "وجود تنظيم داعش بحد ذاته يشكل تهديدا للعالم المتحضر ولطريقة عيشنا. علينا ان نهزمهم، جهودنا المشتركة كفيلة بهزيمتهم"، بحسب البيان.

وسيطر تنظيم داعش على مناطق واسعة في العراق وسوريا في 2014 ضمن سعيه لاقامة "الخلافة"، الا ان التنظيم مني بسلسلة من الهزائم في الاشهر الاخيرة.

وتمكنت قوات مدعومة من التحالف الذي تأسس في يونيو 2014 من طرد الجهاديين من معاقل اساسية لهم في العراق كما حصل في الموصل، وكذلك فقد التنظيم سيطرته على أكثر من نصف مدينة الرقة، اكبر معاقله في سوريا.

ويقود الجنرال فانك الفيلق الثالث في الجيش الامريكي الذي تولى في السابق قيادة التحالف ضد تنظيم الدولة الاسلامية بين سبتمبر 2015، واغسطس 2016.