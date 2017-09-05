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مقاتلات التحالف العربي تستهدف مواقع للحوثيين وقوات صالح في صنعاء

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مصراوي Masrawy

مقاتلات التحالف العربي تستهدف مواقع للحوثيين وقوات صالح في صنعاء

08:04 م الثلاثاء 05 سبتمبر 2017

مقاتلات التحالف العربي تستهدف مواقع للحوثيين وقوات صالح في صنعاء

غارات جوية- ارشيفية

صنعاء - (د ب أ): 

شنت مقاتلات التحالف العربي، الثلاثاء، غارات جوية استهدفت نقاط تفتيش ومواقع عسكرية للمسلحين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح شمالي وشرقي العاصمة صنعاء.

ونقل موقع "سبتمبر نت" الموالي لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، عن مصادر محلية، قولها "إن مقاتلات التحالف قصفت بكثافة نقاط تفتيش ومواقع لمليشيا صالح والحوثي في نقطة الأزرقين، بمديرية همدان".

كما استهدفت غارات أخرى نقاط تفتيش للمليشيا بالقرب من النقطة التي تتحكم بمدخل صنعاء الشمالي، حسب المصادر ذاتها.

وذكرت المصادر أن دوي انفجارات عنيفة هزت أرجاء المنطقة عقب الغارات، فيما تصاعدت الأدخنة بكثافة في سماء المنطقة من المواقع المستهدفة.

ورجحت المصادر سقوط عدد من القتلى والجرحى من المليشيات.

وتزامنت الغارات مع تواصل المعارك بين قوات الجيش ومسلحي الحوثي وصالح في مديرية نهم، شرقي العاصمة صنعاء.

وتركزت المعارك بحسب المصادر في مناطق القرن، والمدفون، والقتب، والجبيل، ومحيط جبل المنارة.

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