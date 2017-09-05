الصحة: وفاة مواطنين وإصابة 20 أخرين في حادثين بأسيوط والفيوم

كتب – أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الثلاثاء، عن مصرع 2 وإصابة 20 أخرين في حادثين بمحافظتي أسيوط والفيوم .

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الحادث الأول بمحافظة أسيوط نتج عن انقلاب سيارة مكروباص، طريق أسيوط البحر الأحمر، و أسفر عن إصابة 12 مواطنا تم نقلهم إلى مستشفي الإيمان العام بمشاركة 6 سيارات إسعاف مجهزة.

وأضاف "مجاهد" في بيان اليوم، أن الحادث الثاني نتج عن انهيار جزء من عقار مكون من 10 طوابق، بشارع السلخانة بمحافظة الفيوم، وأسفر عن وفاة اثنين وإصابة 8 أخرين تم نقلهم إلى مستشفيات الفيوم العام والفيوم للتأمين الصحي، مشيرًا إلى أنه تم الدفع بـ 12 سيارة إسعاف مجهزة فور وقوع الحادث لنقل المصابين وحالات الوفاة.

وأكد "مجاهد" أن الإصابات تراوحت بين كسور متفرقة بالجسد وسحجات وخدوش وكدمات، جرح قطعي بفروة الرأس، واشتباه ما بعد الارتجاج، مؤكدًا توافر الأدوية وأكياس الدم والمستلزمات الطبية، وجميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة.