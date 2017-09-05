أخبار عاجلة

"نصاب أطفيح" يبيع حلم العمل للشباب عبر "فيسبوك" -
مرور الجيزة تكشف حيلة شقيقين لسرقة هواتف السائقين -
8 الصبح - رصد الحالة المرورية بشوارع العاصمة -
8 الصبح - حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم بتاريخ 26-10 -2017 -
السيسي يوافق على تعاون «مصري فرنسي» لمعالجة مياه الصرف -
8 الصبح - فقرة أنا المصري عن " محمود بكر ... المعلق الظريف صاحب القفشات الكوميدية " -
8 الصبح - رحلة داخل مجلة " علاء الدين " وكواليس إصدار هذه المجلة -
8 الصبح - فقرة أحسن ناس | أهم ما حدث في محافظات مصر بتاريخ 26- 10-2017 -
8 الصبح - أهم وآخر أخبار الصحف المصرية اليوم في دقائق -
8 الصبح - فيديو مهم جداً لشاب سعودي يوضح قوة الكلمة " الكلمة لها قوتها .. الكلمة قد تكون قوتك " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

استقالة وزير الدفاع الروماني لعدم وجود أموال كافية لدفع الرواتب

Google+ Print

مصراوي Masrawy

استقالة وزير الدفاع الروماني لعدم وجود أموال كافية لدفع الرواتب

07:39 م الثلاثاء 05 سبتمبر 2017

استقالة وزير الدفاع الروماني لعدم وجود أموال كافية لدفع الرواتب

رومانيا

بوخارست (أ ش أ)
قدم وزير الدفاع الروماني أدريان توتيانو استقالته اليوم، جراء عدم وجود أموال كافية لدفع رواتب العاملين بالجيش وموظفي وزارة الدفاع.

وقال رئيس وزراء رومانيا ميهاي تودوس - حسبما نقلت قناة ( اليوم) الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الثلاثاء - إنه قبل استقالة توتيانو بعد أن أثارت تعليقاته القلق.

وكان توتيانو قد قال، في بداية الأمر، إن العاملين بالجيش سيتقاضون رواتبهم ومدفوعات أخرى على أقساط، ثم قام بتوضيح تصريحاته بعد ذلك واصفا المشكلة بأنها "تقنية" وليست مالية.

من جانبه، قال وزير المالية الروماني - في بيان أصدره اليوم - إن هناك أموالا لدفع رواتب الموظفين العاملين في كل وزارات الدولة.

وفي يوليو الماضي، كان توتيانو قد أعلن عزم بلاده شراء صواريخ "باتريوت" تقدر قيمتها 3.9 مليار دولار من الولايات المتحدة، حيث من المتوقع أن يزيد رومانيا - إحدى أسرع الاقتصادات نموا في الاتحاد الأوروبي - بنحو 5 في المئة هذا العام.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • سيول ترصد مؤشرات في إلى استعدادات لإطلاق صاروخ جديد

    أخبار

  • رئيس أركان الجيش الكندي يشارك في مسيرة للمثليين في سابقة تاريخية

    أخبار

  • الجيش اللبناني يسيطر على ثلثي مناطق "داعش" بـ"الجرود الشرقية"

    أخبار

  • وزیر الدفاع الإيراني المقترح: تعزیز القوة الصاروخیة من أولویات برامج

    أخبار

إعلان

860fcbd7b5.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
روسيا تسمح لاثنين من قادة التتار في القرم بالسفر إلى تركيا

روسيا تسمح لاثنين من قادة التتار في القرم بالسفر إلى تركيا

الرئيس الألماني يدعو إلى التواصل مع روسيا

الرئيس الألماني يدعو إلى التواصل مع روسيا

سفير مصر الجديد لدى روسيا يلتقي «كوبر» لبحث استعدادت المونديال

سفير مصر الجديد لدى روسيا يلتقي «كوبر» لبحث استعدادت المونديال

ولي العهد السعودي يبحث مع وزير الخزانة الأمريكي العلاقات الاقتصادية بين البلدين

ولي العهد السعودي يبحث مع وزير الخزانة الأمريكي العلاقات الاقتصادية بين البلدين