استقالة وزير الدفاع الروماني لعدم وجود أموال كافية لدفع الرواتب

بوخارست (أ ش أ)

قدم وزير الدفاع الروماني أدريان توتيانو استقالته اليوم، جراء عدم وجود أموال كافية لدفع رواتب العاملين بالجيش وموظفي وزارة الدفاع.

وقال رئيس وزراء رومانيا ميهاي تودوس - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الثلاثاء - إنه قبل استقالة توتيانو بعد أن أثارت تعليقاته القلق.

وكان توتيانو قد قال، في بداية الأمر، إن العاملين بالجيش سيتقاضون رواتبهم ومدفوعات أخرى على أقساط، ثم قام بتوضيح تصريحاته بعد ذلك واصفا المشكلة بأنها "تقنية" وليست مالية.

من جانبه، قال وزير المالية الروماني - في بيان أصدره اليوم - إن هناك أموالا لدفع رواتب الموظفين العاملين في كل وزارات الدولة.

وفي يوليو الماضي، كان توتيانو قد أعلن عزم بلاده شراء صواريخ "باتريوت" تقدر قيمتها 3.9 مليار دولار من الولايات المتحدة، حيث من المتوقع أن يزيد اقتصاد رومانيا - إحدى أسرع الاقتصادات نموا في الاتحاد الأوروبي - بنحو 5 في المئة هذا العام.