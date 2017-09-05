بالصور.. إقبال متوسط على مقاهي الإسكندرية لمشاهدة مباراة مصر وأوغندا

الإسكندرية - محمد البدري:

توافد العشرات من أهالي الإسكندرية على مقاهي المحافظة، مساء اليوم الثلاثاء، لمشاهدة المباراة المرتقبة بين منتخبي مصر وأوغندا لكرة القدم ضمن مباريات الجولة الرابعة للتصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

وشهدت مقاهي الإسكندرية إقبالاً متوسطًا من المواطنين مقارنة بالمباراة السابقة، والذي عزاه البعض إلى عدة أسباب منها توفر خدمة نقل المباراة عبر أحد القنوات المصرية المفتوحة بما يتيح مشاهدتها بالمنازل، بالإضافة إلى رغبة نسبة كبيرة من شباب المحافظة في دعم المنتخب الوطني بحضور المباراة داخل ستاد برج العرب.

ويستضيف ملعب الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية مباراة مصر وأوغندا بالجولة الرابعة للتصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم في روسيا 2018، وخسر المنتخب الوطنى المصري لكرة القدم أمام نظيره الأوغندي دون مقابل في الجولة الثالثة من التصفيات التي جرت بينهما الخميس الماضي على ملعب نيلسون مانديلا في العاصمة كامبالا.

ويسعى منتخب الفراعنة إلى الصعود لنهائيات كأس العالم، ويحتل المنتخب المصري المركز الثاني في تصفيات المجموعة الخامسة برصيد ست نقاط، متأخرًا بفارق نقطة واحدة عن أوغندا مع بقاء 3 جولات على نهاية التصفيات، علمًا أن متزعم هذه المجموعة سيضمن لنفسه المشاركة في مونديال روسيا 2018.​