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محافظ الفيوم يتفقد موقع انهيار «عقار السلخانة» (صور)

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محافظ الفيوم يتفقد موقع انهيار «عقار السلخانة» (صور) محافظ الفيوم يتفقد موقع انهيار «عقار السلخانة» (صور)

التحرير

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تفقد الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم، مساء اليوم الثلاثاء، موقع انهيار جزء من إحدى العمارات السكنية بمنطقة السلخانة إثر انفجار أنبوبة غاز بها.

ورافق المحافظ في جولته اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، والدكتورة آمال هاشم وكيل وزارة الصحة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

وأصدر محافظ الفيوم توجيهاته لوكيل وزارة الصحة بتوفير العناية الطبية الفائقة والعلاج اللازم للمصابين، كما أصدر تعليمات بتشكيل لجنة هندسية من أساتذة كلية الهندسة لمعاينة العقار المنهار والمباني المجاورة للتأكد من سلامتها، وإخلاء هذه المباني، لحين الانتهاء من تقرير اللجنة، حرصًا على حياة المواطنين.

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وأكد سامي أنه سيتابع بنفسه كافة التطورات الخاصة بالحادث، مُشددًا على أنّ سلامة المواطنين تأتي على رأس الأولويات دائمًا.

وتسبب الحادث في مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى الفيوم العام، وتواصل قوات الحماية المدنية  بحثها عن مفقودين تحت الأنقاض. 

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التحرير

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