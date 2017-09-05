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محافظ الإسكندرية: مواقف خاصة لأتوبيسات جماهير المنتخب بمحيط «برج العرب»

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محافظ الإسكندرية: مواقف خاصة لأتوبيسات جماهير المنتخب بمحيط «برج العرب» محافظ الإسكندرية: مواقف خاصة لأتوبيسات جماهير المنتخب بمحيط «برج العرب»

التحرير

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قال الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، إن المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية استعدت على مدار الأيام الماضية لتنظيم مباراة كرة القدم بين الوطني ونظيره الأوغندي في إطار تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى .

 وأصدر سلطان بيان اليوم الثلاثاء استعرض خلاله استعدادات المحافظة للقاء الكروي المرتقب على استاد برج العرب في الإسكندرية.

وأكد المحافظ في بيانه التنسيق مع مدير أمن الإسكندرية وممثلى المنطقة الشمالية العسكرية، وممثلى اتحاد الكرة والجهات المعاونة بالمحافظة للاستعداد لتأمين مباراة وأوغندا.

 وأوضح سلطان أنه تم تكثيف الخدمات على جميع الطرق المؤدية إلى استاد برج العرب عن طريق نشر عدة نقاط أمنية من إدارة المرور وإدارة تأمين الطرق إضافة لرفع شرطة المرافق للإشغالات بمحيط الاستاد، ومنع أى شخص من إشغال الطريق العام، والرفع الفوري للمركبات الواقفة بالمخالف.

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وأضاف المحافظ أنه أعطى تعليماته لرئيس حي العامرية ثان برفع مستوى الخدمات بنطاق الاستاد والطرق المؤدية له من خلال تكثيف أعمال النظافة بطول طريق الكافوري.

وأشار المحافظ إلى أنه تم ترميم كافة المطبات والحفر حول الاستاد ومدخل البوابة الرئيسية، وإضاءة جميع كمائن الأمن، ومحطات فرز الجمهور، والمناطق حول أسوار الاستاد بين البوابات، ووضع شماسٍ كبيرة لخدمة الجمهور، كما تم تجهيز عدد 2 موقف للسيارات والأتوبيسات بمحيط الاستاد وتمهيدهما بمعدات الحي، علاوة على غسيل جميع الشوارع والأرصفة حول الاستاد بسيارة النافوري بالحي، وعمل حواجز نيوجيرسي لغلق بوابات رقم 9 و10، وعمل زجزاج نيوجيرسي في الطريق ما بين بوابة 8 و9، وذلك للحد من سرعة سير السيارات.

وأضاف البيان: تم فتح طريق خاص لأتوبيس لاعبي الفريقين، من فندق إقامة اللاعبين وإلى البوابة رقم 2، وكذا تجريف الرمال أمام بوابة 10 والتي كانت مغلقة منذ فترة ولم يتم فتحها، وكانت مردومة بكميات كبيرة من الرمال، وتم رفع هذه الكميات بسيارات ومعدات الحي وكذا كنس الطريق من خلال عمال شركة نهضة مصر.

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التحرير

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