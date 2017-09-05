«إفريقية البرلمان» تُشيد بمباحثات السيسي ورئيس جنوب إفريقيا بقمة «بريكس»

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أشاد النائب مصطفى الجندي، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، والمستشار السياسي لرئيس البرلمان الإفريقى، بالقضايا التى ناقشها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه برئيس جنوب إفريقيا «جاكوب زوما» على هامش أعمال قمة «بريكس» بالصين.

وأشار الجندي، فى تصريح له اليوم الثلاثاء، إلى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تطوير علاقات التعاون والتنسيق مع جنوب إفريقيا، وتعزيز التعاون بين مختلف الدول الإفريقية، بما يرقى إلى مستوى التحديات التى تواجهها، ويلبى طموحات شعوبها فى تحقيق التنمية الشاملة والاستقرار، وحرص مصر أيضًا على تطوير التعاون مع دول تجمع «بريكس»، الذى يعد أحد أهم التجمعات على الساحة الدولية، معربًا عن أطيب تمنياته بنجاح جنوب إفريقيا فى استضافة القمة القادمة لدول التجمع.

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ولفت رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إلى أهمية الموضوعات الثنائية ذات الاهتمام المشترك، وتأكيد الرئيسين أهمية مواصلة العمل على تعزيز التبادل التجارى بين البلدين ودعمهما لمشروع إنشاء طريق القاهرة/ كيب تاون، مشيرًا إلى أن الطريق ستكون له آثار إيجابية كبيرة فى تنمية حركة التجارة بين البلدين ومع مختلف دول القارة الإفريقية.