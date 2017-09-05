سوريا تخطف تعادلًا ثمينًا من إيران وتنافس على ملحق تصفيات روسيا 2018 (فيديو)

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خطف المنتخب السوري تعادلًا ثمينًا من نظيره الإيراني، فى اللقاء الذى جمع بين الفريقين مساء اليوم على ملعب آزادي، ضمن منافسات الجولة الـ10 بتصفيات أسيا المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

أحرز المنتخب السورى أول أهداف اللقاء عن طريق اللاعب تامر حاج محمد فى الدقيقة الـ13، قبل أن يعادل النتيجة اللاعب سردار أزمون فى الدقيقة الـ45 من عمر الشوط الأول، وأضاف أزمون الهدف الثانى له ولمنتخب إيران فى الدقيقة الـ64 من عمر المباراة، قبل أن يدرك اللاعب عمر السومه التعادل للمنتخب السورى فى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، ليخطف نقطة ثمينة للمنتخب السورى ضمنت له المنافسة في ملحق التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد المنتخب الإيرانى إلى النقطة الـ22 بالمركز الأول، بينما إرتفع رصيد المنتخب السورى إلى النقطة الـ13 بالمركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الأولى.

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وفى الجولة ذاتها، فازت استراليا على تايلاند بهدفين مقابل هدف، بينما فاز منتخب العراق على نظيره الإماراتى بهدف دون رد.