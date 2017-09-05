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طارق الوكيل عميدًا لمعهد الليزر بجامعة القاهرة

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مصراوي Masrawy

طارق الوكيل عميدًا لمعهد الليزر بجامعة القاهرة

07:49 م الثلاثاء 05 سبتمبر 2017

طارق الوكيل عميدًا لمعهد الليزر بجامعة القاهرة

جامعة القاهرة

كتب-محمد قاسم:

أصدر الرئيس عبد الفتاح ، قرارًا بتعيين الدكتور طارق فهمي عبد العزيز الوكيل، عميدًا لمعهد الليزر بجامعة القاهرة، لمدة 3 سنوات.

وقام الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بتهنئة العميد الجديد لمعهد الليزر. ومن المقرر أن يستقبله غدًا بمكتبه للاطلاع على رؤيته لإدارة المعهد خلال المرحلة المقبلة.

وكان الدكتور طارق الوكيل يشغل منصب وكيل المعهد قبل صدور القرار الجمهوري بتعيينه عميدًا.

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