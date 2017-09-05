طارق الوكيل عميدًا لمعهد الليزر بجامعة القاهرة
طارق الوكيل عميدًا لمعهد الليزر بجامعة القاهرة
07:49 م الثلاثاء 05 سبتمبر 2017
جامعة القاهرة
كتب-محمد قاسم:
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا بتعيين الدكتور طارق فهمي عبد العزيز الوكيل، عميدًا لمعهد الليزر بجامعة القاهرة، لمدة 3 سنوات.
وقام الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بتهنئة العميد الجديد لمعهد الليزر. ومن المقرر أن يستقبله غدًا بمكتبه للاطلاع على رؤيته لإدارة المعهد خلال المرحلة المقبلة.
وكان الدكتور طارق الوكيل يشغل منصب وكيل المعهد قبل صدور القرار الجمهوري بتعيينه عميدًا.
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