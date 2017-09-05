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رئيس وزراء اليمن: المشروع الإيراني فى المنطقة العربية باء بالفشل

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مصراوي Masrawy

رئيس وزراء اليمن: المشروع الإيراني فى المنطقة العربية باء بالفشل

07:40 م الثلاثاء 05 سبتمبر 2017

رئيس وزراء اليمن: المشروع الإيراني فى المنطقة العربية باء بالفشل

أحمد عبيد بن دغر

عدن - (أ ش أ):

التقى رئيس الوزراء اليمنى الدكتور أحمد عبيد بن دغر - في قصر المعاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن، الثلاثاء، قائد قوات التحالف العربي العميد أحمد ابو ماجد وقائد القوات العميد الركن عبدالعزيز إسلام وقائد القوات البحرينية والسودانية الرائد هشام المبارك وعدد من ضباط قوات التحالف العربي المشاركين في عاصفة الحزم وإعادة الأمل لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.

وأكد بن دغر - خلال اللقاء حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" السيطرة على 85 % من الاراضى اليمنية، وأن هناك تقدما نحو تحقيق النصر الأكبر، مشيدا بتضحيات قوات التحالف التى يقدمونها في الذود والدفاع عن اليمن واستعادة الدولة وعودة الشرعية، داعيا الشعب والقبائل اليمنية إلى الانتفاض ضد هذا المشروع الذي يستهدف اليمن، مبشراً اليمنيين بالنصر القريب.

وقال بن دغر" لقد فشل مشروع ايران في المنطقة العربية وتحطمت أحلامهم بالسيطرة على اليمن وممرات الملاحة الدولية"..مشيراً الى انه بعد عاصفة الحزم صارت لدينا قوة تحافظ على أمننا واستقرارنا وتحافظ على هويتنا العربية والإسلامية.

وقدم بن دغر الشكر، لمصر والبحرين والكويت والسودان وغيرها من الدول التى ساندت ووقفت بجانب الشعب اليمنى فى مواجهة أخطر مشروع استهدف اليمن والوحدة والنسيج الاجتماعى، مشيرا إلى الدعم الذي قدمته السعودية والامارات والكويت، للشعب اليمني عبر مركز الملك سلمان للاغاثة والهلال الأحمر الاماراتي واللجنة الكويتية للإغاثة.

من جانبهم أكد القادة العسكريون في التحالف العربي، دعمهم لوحدة اليمن واستقراره.

كما تطرق اللقاء، إلى عدد من الموضوعات المهمة على مختلف الجوانب العسكرية والاقتصادية والعمل المشترك برؤية واحدة في مواجهة الانقلاب والتنظيمات الإرهابية وترسيخ الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة.

هذا المحتوى من

Asha

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