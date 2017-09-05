أخبار عاجلة

"نصاب أطفيح" يبيع حلم العمل للشباب عبر "فيسبوك" -
مرور الجيزة تكشف حيلة شقيقين لسرقة هواتف السائقين -
8 الصبح - رصد الحالة المرورية بشوارع العاصمة -
8 الصبح - حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم بتاريخ 26-10 -2017 -
السيسي يوافق على تعاون «مصري فرنسي» لمعالجة مياه الصرف -
8 الصبح - فقرة أنا المصري عن " محمود بكر ... المعلق الظريف صاحب القفشات الكوميدية " -
8 الصبح - رحلة داخل مجلة " علاء الدين " وكواليس إصدار هذه المجلة -
8 الصبح - فقرة أحسن ناس | أهم ما حدث في محافظات مصر بتاريخ 26- 10-2017 -
8 الصبح - أهم وآخر أخبار الصحف المصرية اليوم في دقائق -
8 الصبح - فيديو مهم جداً لشاب سعودي يوضح قوة الكلمة " الكلمة لها قوتها .. الكلمة قد تكون قوتك " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

الجبير: إيران تزعزع استقرار المنطقة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الجبير: إيران تزعزع استقرار المنطقة

07:24 م الثلاثاء 05 سبتمبر 2017

الجبير: إيران تزعزع استقرار المنطقة

وزير الخارجية السعودي عادل الجبير

الرياض - (أ ش أ):

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن إيران تزعزع استقرار المنطقة من خلال حزب الله والهجمات الإرهابية.

ونقلت قناة العربية الأخبارية، مساء اليوم الثلاثاء، عن الجبير قوله: "إن تصريحات وزير الخارجية الإيراني عن التقارب مثيرة للسخرية"، لافتا إلى أنه إذا أرادت إيران تحسين علاقتها بالسعودية عليها وقف الإرهاب والتدخلات، كاشفا أن قياديين في القاعدة في إيران أعطوا أوامر بتنفيذ هجمات في ".

وشدد وزير الخارجية السعودي على أن بلاده لا ترى أي جدية من إيران في الحوار والتعاون الدبلوماسي.

وبشأن الحرب في اليمن، قال الجبير إن الحرب في اليمن لم نخترها بل فرضت علينا، مشيرا إلى أنه يمكن إعادة فتح مطار صنعاء إذا تولت الأمم المتحدة إدارته.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الأسد للجيش السوري: أثبتم أنكم على قدر المسئولية

    أخبار

  • القبض على مسؤول عراقي على الحدود الإيرانية بعد فراره من السجن

    أخبار

  • إيران تشكر السعودية على حسن إدارة الحج

    أخبار

  • الجيش السوري "يكسر حصار تنظيم الدولة الإسلامية لدير الزور"

    أخبار

إعلان

f8c4d64906.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل

بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل

سفير السعودية: فخورا بمصافحة الجنود الذين دافعوا عن مصر (فيديو)

سفير السعودية: فخورا بمصافحة الجنود الذين دافعوا عن مصر (فيديو)

السعودية تدرج كيانين و11 شخصا في اليمن على قائمة الإرهاب

السعودية تدرج كيانين و11 شخصا في اليمن على قائمة الإرهاب

ولي عهد أبوظبي: السعودية تقود المنطقة للاستقرار والتنمية

ولي عهد أبوظبي: السعودية تقود المنطقة للاستقرار والتنمية