الجبير: إيران تزعزع استقرار المنطقة

الرياض - (أ ش أ):

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن إيران تزعزع استقرار المنطقة من خلال حزب الله والهجمات الإرهابية.

ونقلت قناة العربية الأخبارية، مساء اليوم الثلاثاء، عن الجبير قوله: "إن تصريحات وزير الخارجية الإيراني عن التقارب مثيرة للسخرية"، لافتا إلى أنه إذا أرادت إيران تحسين علاقتها بالسعودية عليها وقف الإرهاب والتدخلات، كاشفا أن قياديين في القاعدة في إيران أعطوا أوامر بتنفيذ هجمات في السعودية".

وشدد وزير الخارجية السعودي على أن بلاده لا ترى أي جدية من إيران في الحوار والتعاون الدبلوماسي.

وبشأن الحرب في اليمن، قال الجبير إن الحرب في اليمن لم نخترها بل فرضت علينا، مشيرا إلى أنه يمكن إعادة فتح مطار صنعاء إذا تولت الأمم المتحدة إدارته.