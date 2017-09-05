أخبار عاجلة

"نصاب أطفيح" يبيع حلم العمل للشباب عبر "فيسبوك" -
مرور الجيزة تكشف حيلة شقيقين لسرقة هواتف السائقين -
8 الصبح - رصد الحالة المرورية بشوارع العاصمة -
8 الصبح - حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم بتاريخ 26-10 -2017 -
السيسي يوافق على تعاون «مصري فرنسي» لمعالجة مياه الصرف -
8 الصبح - فقرة أنا المصري عن " محمود بكر ... المعلق الظريف صاحب القفشات الكوميدية " -
8 الصبح - رحلة داخل مجلة " علاء الدين " وكواليس إصدار هذه المجلة -
8 الصبح - فقرة أحسن ناس | أهم ما حدث في محافظات مصر بتاريخ 26- 10-2017 -
8 الصبح - أهم وآخر أخبار الصحف المصرية اليوم في دقائق -
8 الصبح - فيديو مهم جداً لشاب سعودي يوضح قوة الكلمة " الكلمة لها قوتها .. الكلمة قد تكون قوتك " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

تغريم مجلة "كلوزر" الفرنسية لنشر صور عارية لدوقة كامبريدج

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تغريم مجلة "كلوزر" الفرنسية لنشر صور عارية لدوقة كامبريدج

07:20 م الثلاثاء 05 سبتمبر 2017

لندن - (د ب أ):
فرضت محكمة فرنسية، الثلاثاء، غرامات كبيرة وتعويضات ضد مجلة "كلوزر"، المعنية بأخبار المشاهير، بالإضافة إلى اثنين من المصورين بعد نشرهم صورا عارية لزوجة الأمير ويليام ودوقة كامبريدج كيت ميدلتون.

وقضت المحكمة بان تدفع المجلة والمصوران 100 ألف يورو (120 ألف دولار) تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بالزوجين، بينما تم تغريم رئيس تحرير المجلة ومالكها 45 ألف يورو لكل منهم.

يذكر أن الصور، التي نشرت في 2012، التقطت باستخدام عدسات تكبير كبيرة للغاية في الوقت الذي كان فيه كيت وويليام يقضيان عطلة خاصة في جنوب فرنسا.

وطلب محامو الزوجين تعويضات قدرها 5ر1 مليون يورو خلال إجراءات المحكمة، تضمنت بيانا من ويليام قال فيه إن نشر الصور أثار ذكريات عن معاملة أمه ديانا، على يد مصورين إعلاميين.

وبعد وفاة الاميرة ديانا نتيجة حادث سيارة في باريس عام 1997، أصدرت هيئة محلفين بريطانيين حكما بـ"القتل غير المشروع" وألقت باللوم جزئيا على المصورين، الذين كانوا يلاحقون سيارتها بسرعة عالية.
يذكر أن كيت وويليام أعلنا، أمس الإثنين، أنهما ينتظران طفلهما الثالث.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بريطانيا: اختبار لقنبلة هيدروجينية تهديد غير مقبول

    أخبار

  • الاتحاد الأوروبي يدعو لندن إلى مزيد من الوضوح في مفاوضات الـ"بريكست"

    أخبار

  • الافراج عن أحد المشتبه بهم في الاعتداء بالسكين قرب قصر باكينجهام

    أخبار

  • إيطاليا : لا غنى عن في حل الأزمة الليبية

    أخبار

إعلان

813b50c9d4.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل

بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل

السيسي يوافق على تعاون «مصري فرنسي» لمعالجة مياه الصرف

السيسي يوافق على تعاون «مصري فرنسي» لمعالجة مياه الصرف

8 الصبح - فقرة أنا المصري عن " محمود بكر ... المعلق الظريف صاحب القفشات الكوميدية "

8 الصبح - فقرة أنا المصري عن " محمود بكر ... المعلق الظريف صاحب القفشات الكوميدية "

8 الصبح - فقرة أحسن ناس | أهم ما حدث في محافظات مصر بتاريخ 26- 10-2017

8 الصبح - فقرة أحسن ناس | أهم ما حدث في محافظات مصر بتاريخ 26- 10-2017