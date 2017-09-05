تغريم مجلة "كلوزر" الفرنسية لنشر صور عارية لدوقة كامبريدج

لندن - (د ب أ):

فرضت محكمة فرنسية، الثلاثاء، غرامات كبيرة وتعويضات ضد مجلة "كلوزر"، المعنية بأخبار المشاهير، بالإضافة إلى اثنين من المصورين بعد نشرهم صورا عارية لزوجة الأمير ويليام ودوقة كامبريدج كيت ميدلتون.

وقضت المحكمة بان تدفع المجلة والمصوران 100 ألف يورو (120 ألف دولار) تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بالزوجين، بينما تم تغريم رئيس تحرير المجلة ومالكها 45 ألف يورو لكل منهم.

يذكر أن الصور، التي نشرت في 2012، التقطت باستخدام عدسات تكبير كبيرة للغاية في الوقت الذي كان فيه كيت وويليام يقضيان عطلة خاصة في جنوب فرنسا.

وطلب محامو الزوجين تعويضات قدرها 5ر1 مليون يورو خلال إجراءات المحكمة، تضمنت بيانا من ويليام قال فيه إن نشر الصور أثار ذكريات عن معاملة أمه ديانا، على يد مصورين إعلاميين.

وبعد وفاة الاميرة ديانا نتيجة حادث سيارة في باريس عام 1997، أصدرت هيئة محلفين بريطانيين حكما بـ"القتل غير المشروع" وألقت باللوم جزئيا على المصورين، الذين كانوا يلاحقون سيارتها بسرعة عالية.

يذكر أن كيت وويليام أعلنا، أمس الإثنين، أنهما ينتظران طفلهما الثالث.