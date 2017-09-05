قطر تعفي المغاربة من تأشيرة الدخول بسبب موقفهم من الأزمة الخليجية

الرباط - (د ب أ):

استقبل المغاربة خبر إدراج المملكة المغربية في قائمة البلدان المعفاة من تأشيرة الدخول إلى قطر، بفرح كبير، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلنت قطر مؤخرًا إلغاء تأشيرات الدخول لمواطني 80 دولة. حيث أكد رئيس الوزراء ووزير الداخلية القطري الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، الثلاثاء، للمرة الأولى أن المغرب أحد البلدان المستفيدة من هذا الإعفاء.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية المغربية إن هذا الإعلان جاء، الثلاثاء، في الدوحة أثناء الزيارة التي يقوم بها رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي، الذي يمثل الملك محمد السادس، في حفل تدشين ميناء جديد في العاصمة القطرية.

وفي هذه المناسبة التي حضرها أيضا الوزير المغربي للصناعة والتجارة، مولاي حفيظ العلمي، أعرب مسؤولون قطريون عن استعدادهم لتعزيز التعاون الاقتصادي مع المملكة، معربون عن أملهم في أن تجتمع اللجنة العليا للتعاون الثنائي بسرعة لإعطاء دفعة جديدة لهذه العلاقة الاقتصادية.

يذكر أن المملكة المغربية، أول الدول العربية التي أعربت عن حيادها إزاء أزمة حصار قطر، وبعثت مساعدات غذائية للدوحة عقب قرار الحصار، رحبت به قيادة الدولة القطرية.

وكان قطر قد خصصت 15 ألف تأشيرة عمل لصالح اليد العاملة المغربية سنة 2015، بعد توقيع اتفاقية شراكة بين البلدين على هامش تدشين مكتب العمل المغربي بقطر.

ويهدف مكتب العمل المغربي بقطر إلى تنظيم استقدام الكفاءات المغربية،والرفع من عددها عبر البحث عن فرص شغل جديدة ومجزية.