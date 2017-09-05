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تأجيل محاكمة ضابط بتهمة الاعتداء على رئيس نيابة بالإسماعيلية إلى 10 سبتمبر

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مصراوي Masrawy

تأجيل محاكمة ضابط بتهمة الاعتداء على رئيس نيابة بالإسماعيلية إلى 10 سبتمبر

07:28 م الثلاثاء 05 سبتمبر 2017

تأجيل محاكمة ضابط بتهمة الاعتداء على رئيس نيابة بالإسماعيلية إلى 10 سبتمبر

الإسماعيلية - إنجي هيبة:
قررت محكمة جنح مركز الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة نقيب شرطة بقوات أمن الإسماعيلية، إلى جلسة 10 سبتمبر المقبل، في واقعة تعديه على رئيس النيابة الكلية بالسب، أثناء ممارسة الأخير مهام عمله بمجمع المحاكم.

وتقدم أحد وكلاء النائب العام في محافظة الإسماعيلية بمذكرة إلى المستشار إسلام حمزة، المحامي العام لنيابات المحافظة، يتهم فيها أحد ضباط مديرية الأمن بالتعدي عليه بالسب والقذف، وصدر قرار من النيابة بحبس ضباط الشرطة احتياطيًا على ذمة القضية، وعقب الانتهاء من حبسه الاحتياطي تمت إحالته إلى محكمة الجنح التي أصدرت قرارها المتقدم.

وجاء بالمذكرة أن "ضابط شرطة برتبة نقيب كان في مأمورية لتأمين أحد المتهمين، وأثناء العرض على النيابة وقعت مشادة بينه وبين فرد الحراسة المكلف بتأمين وكيل النائب العام داخل مقر النيابة الكلية، وتطورت هذه المشادة إلى تعدٍ بالسب على فرد الحراسة، الذي توجه بشكوى إلى وكيل النائب العام، ولحق به الضابط المذكور إلى داخل مكتب وكيل النيابة، معتديًا بالسب والقذف على فرد الحراسة ووكيل النيابة، الذي تقدم بمذكرة سجل فيها تفاصيل الواقعة".​

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مصراوي Masrawy

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