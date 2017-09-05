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3 مصابين في تصادم سيارتين ملاكي بطريق "القطامية - السخنة"

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مصراوي Masrawy

3 مصابين في تصادم سيارتين ملاكي بطريق "القطامية - السخنة"

07:22 م الثلاثاء 05 سبتمبر 2017

ارشيفية

السويس - حسام الدين أحمد:
أصيب 3 أشخاص، اليوم الثلاثاء، في تصادم سيارتين ملاكي بطريق "القطامية - السخنة"، ونقل المصابون إلى مستشفى السويس العسكري.

كان اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، تلقى إخطارًا من إدارة تأمين الطرق بالحادث، وتبين تصادم سيارتين تحملان لوحات أرقام "6461 ط ط" و " 984 ف و و "، بالكيلو 7 في اتجاه القطامية.

وقال مصدر في مديرية الصحة إن المصابين هم: عمر سري (69 سنة) مصابًا بجرح قطعي في الجبهة واشتباه كسر بالفقرات العنقية، ونيفين ابنته (42 سنة) باشتباه كسر وجروح قطعية بالجسد، ومرفت أحمد مصابة بجرح قطعي في فروة الرأس وسحجات بالزراعين.

حرر بالواقعة المحضر اللازم وأحيل للتحقيق.​

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