للمرة الرابعة.. محافظ أسوان يتفقد تجهيزات الاحتفال بمعبد أبو سمبل (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

أجرى محافظ أسوان اللواء مجدي حجازي، اليوم الثلاثاء، زيارة ميدانية هي الرابعة إلى مدينة أبو سمبل السياحية؛ للوقوف على آخر التجهيزات والاستعدادات الجارية بمختلف القطاعات تمهيدًا للاحتفال العالمي المقرر قريبًا بمناسبة مرور 200 عام على اكتشاف معبد رمسيس الثاني بمدينة أبوسمبل.

بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية داخل مطار أبو سمبل الدولي، ومنها تطوير منطقة مهبط الطائرات والديزل وقاعات كبار الزوار، إلى جانب تنفيذ أعمال النظافة والتجميل ورفع الكفاءة الجارية في المسطحات الخضراء.

وخلال الجولة، حرص المحافظ على متابعة أعمال الرصف الجارية بالطريق الرئيسي بداية من المطار وحتى منطقة المعبد بطول 5 كم، إلى جانب متابعة أعمال الدهانات والإحلال والتجديد للبلدورات على جانبي الطريق.

كما تفقد المحافظ مستشفى أبو سمبل الدولي، ووجه مدير الصحة بضرورة مراجعة بروتوكول التعاون المبرم مع جامعة أسوان؛ لتوفير العدد اللازم من الأطباء لتغطية جميع التخصصات وتوفير الخدمات الصحية والطبية لأهالي أبو سمبل وزائريها بالجودة والكفاءة المطلوبة.

وأجرى جولة أخرى بمستشفى التكامل، حيث وجه مدير الصحة بسرعة إجراء أعمال صيانة شاملة لمنظومة الإضاءة بالمستشفى.

وفي ختام جولته، عقد المحافظ اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا لمناقشة واستعراض نسب ومعدلات تنفيذ الأعمال التي تنفذها جميع الجهات المعنية في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى عرض حجم الأعمال المتبقية بكل قطاع وأهم المطالب والاحتياجات بالتنسيق مع باقي القطاعات والجهات المختصة لدفع العمل والانتهاء منه في أسرع وقت.​