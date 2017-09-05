محافظ بورسعيد ينذر شركات النظافة بإلغاء تعاقداتها

بورسعيد - طارق الرفاعي:

وجه محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، اليوم الثلاثاء، تحذيرًا إلى شركات الجمع المنزلي للقمامة بإنهاء التعاقد معها حال تقصيرها في مهامها وخدمة المواطنين.

وشدد الغضبان، خلال اللقاء الذي عقده مع رؤساء الأحياء ومديري تحسين الصحة وشركات الجمع المنزلي، على أنه لن يسمح بأي تقصير في الجمع المنزلي وأن المواطن له الحق في وصول الخدمة إليه.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء بتكثيف أعمال النظافة، مشيرًا إلى تفعيل خطوات جديدة في منظومة النظافة ببدء أعمال النظافة في الثانية فجرًا.​