مديريات التعليم بالمحافظات تستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد

عواصم المحافظات - أ ش أ:

أكد وكلاء مديريات التربية والتعليم بعدد من محافظات الجمهورية، اليوم الثلاثاء، على الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد من خلال إجراء عمليات إحلال وتجديد وصيانة جزئية وشاملة للمدارس فضلاً عن دخول مدارس جديدة إلى الخدمة مع بداية العام الدراسي.

ففي الوادي الجديد، قال مدير الإدارة التعليمية أنور فرجة، إن جميع المدارس استعدت للعام الدراسي الجديد، وتم توفير 90 % من الكتب الدراسية وتسليمها للمدارس لتوزيعها على الطلاب بالإضافة توفير أثاث مدرسى جديد بديلاً للمتهالك وإنهاء جميع أعمال الصيانة، مضيفًا أنه تم طرح الزي المدرسي الجديد بمعرض مدرسة الثانوية الفنية للبنات لجميع المراحل.

وفي محافظة بني سويف، قالت وكيل مديرية التربية والتعليم سهام يوسف ، أنه تم الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد ، حيث تفقدت إنشاءات المدرسة اليابانية ومدرسة "stem" للوقوف على ما تم إنجازه من أعمال. وشددت على ضرورة الانتهاء من الإنشاءات قبل بدء العام الدراسي الجديد.

كما تابعت يوسف، أعمال الصيانة الجزئية والشاملة بمدارس إدارة بني سويف التعليمية، لوقوف على ما تم إنجازه من أعمال الصيانة.

وفي القليوبية، قال وكيل وزارة التربية والتعليم طه عجلان ، استعدادات استقبال العام الدراسى الجديد ، محذرا من أي تهاون أو تقصير فى العملية التعليمية، معلنًا عن إجراء حركة تغييرات كبرى في قطاعات التعليم بالمحافظة خلال الأسبوع المقبل لصالح العملية التعليمية.

وأضاف أنه سيتم إجراء حركة تنقلات من المدرسين لسد العجز في التخصصات المختلفة ولن يقبل أي عذر أو التماس إلا بقرار من اللجنة الطبية العليا ويتم التنسيق مع مديرية الصحة والتأمين الصحي بهذا الشأن.

وأكد على ضرورة الاستفادة من خبرات وإمكانيات التعليم الفني في إصلاح مقاعد المدارس الحكومية واستغلال الموارد المتاحة ومشروع رأس المال فى خدمة التعليم والارتقاء به، مطالبًا بضرورة تفعيل المجموعات المدرسية لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية.

وفي الدقهلية، قال وكيل وزارة التربية والتعليم علي عبد الرؤوف، إن 16 مدرسة جديدة ستدخل الخدمة مع بداية العام الدراسي الجديد، مؤكدًا على أنه تم إجراء عمليات إحلال وتجديد 27 مدرسة فضلاً عن إجراء الصيانة الشاملة وإعادة تأهيل 57 مدرسة على مستوى المحافظة من إجمالي المدارس 3280 مدرسة.​