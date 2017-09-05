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حريق بـ 4 مصانع لتدوير القطن في الخانكة (صور)

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مصراوي Masrawy

حريق بـ 4 مصانع لتدوير القطن في الخانكة (صور)

07:03 م الثلاثاء 05 سبتمبر 2017

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القليوبية - مصراوي:

اندلع حريق في 4 مصانع صغيرة لتدوير القطن في منطقة العكرشة بمدينة الخانكة، ما أسفر عن بعض حالات الإصابة البسيطة بالاختناق.

تلقى مدير أمن القليوبية، اللواء محمد توفيق، إخطارًا بالواقعة من طلال ربيع نائب رئيس المدينة، حيث تم الدفع بعدد 9 سيارات للحماية المدنية للسيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة.

ورجحت المعاينة الأولية أن يكون الحريق ناتجًا عن ماس كهربائي، وحرر بالحادث محضر، أحيل للتحقيق.

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