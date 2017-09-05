نائبان يرفضان تعليمات الحجر الصحي بالمطار بعد وصولهما من الحج
نائبان يرفضان تعليمات الحجر الصحي بالمطار بعد وصولهما من الحج
07:11 م الثلاثاء 05 سبتمبر 2017
مطار القاهرة الدولي
كتب - طه عبيد:
امتنع نائبان بمجلس النواب عن تنفيذ تعليمات الحجر الصحي بالمطار، ورفضا ملئ كروت المتابعة الصحية لدى وصولهم المطار، قادمان من الأراضي المقدسة بعد أداء مناسك الحج .
وقالت مصادر طبية بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول رحلة طائرة خطوط "نسمة"، القادمة من جدة ، رفض النائب ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، وبصحبته رجل الأعمال المهندس عمرو عبد السلام، الانصياع لتعليمات الحجر الصحي وملئ الكروت الصحية التي تنفذ على كافة الحجاج لدى وصولهم المطار، لمتابعتهما من وزارة الصحة تحسبا لظهور أي أعراض إصابة بالأمراض المعدية على أحدهما خلال الأيام الماضية، مما تسبب في خروج عدد من الحجاج خلفهم دون تنفيذ الإجراءات الصحية الوقائية من قياس درجة الحرارة وملئ الكروت المتابعة الصحية .
كما امتنعت شيرين فراج عضو مجلس النواب، عقب وصولها علي الطائرة السعودية القادمة من جدة، عن تنفيذ تعليمات الحجر الصحي، ودخلت فى مناقشة حاده مع طاقم الحجر الصحي رافضة تعليماتهم، وقام الدكتور مدحت قنديل مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة، بتحرير مذكرة وإرسالها لوزارة الصحة .
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