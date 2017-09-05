التعليم العالي توضح لـ"الصحفيين" موقف شهادة التعليم المفتوح

كتبت - هاجر حسني:

ردت الإدارة المركزية لشؤون السكرتارية التنفيذية ولجان قطاعات التعليم العالي بوزارة التعليم العالي، على استفسار نقابة الصحفيين بشأن أزمة قيد خريجي الجامعات المفتوحة بجداول النقابة.

وأفاد رد الإدارة المركزية أنه صدر قرار للمجلس الأعلى للجامعات بوقف قبول أي دفعات جديدة للتعليم المفتوح مع تطوير جودة النظام القائم (المقيدين حتى العام الأكاديمي 2015/2016)، على ألا يتم قبول طلاب جدد اعتبارًا من هذا العام على النظام القديم.

وتابعت الإدارة في الرد "استمرار الدراسة للطلاب المقيدين ببرامج التعليم المفتوح بكليات الجامعات الحكومية حتى تخرجهم وفقاً للوائح التي التحقوا على أساسها".

من جانبه، قال حاتم زكريا، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن رد وزارة التعليم العالي يمنع قبول أي حاصل على شهادة من التعليم المفتوح بجداول نقابة الصحفيين.

وأضاف زكريا في تصريحات صحفية، أن هيئة مكتب مجلس النقابة ستعرض على مجلس النقابة في اجتماعه المقبل، وقف قيد خريجي كليات التعليم المفتوح بجداول النقابة وذلك لاقتصار الخدمات على أبناء المهنة الحقيقيين.

وأوضح أن مجلس النقابة سيدرس موقف المقيدين الجدد من خريجي التعليم المفتوح والذين تم قيدهم خلال السنوات الأخيرة، متابعًا: "التعليم المفتوح يدمر النقابات المهنية وقرار وقف قيدهم نهائي ولن يكون لدينا تعليم مفتوح في النقابة".