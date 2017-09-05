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الأسد للجيش السوري: أثبتم أنكم على قدر المسئولية

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مصراوي Masrawy

الأسد للجيش السوري: أثبتم أنكم على قدر المسئولية

07:00 م الثلاثاء 05 سبتمبر 2017

الأسد للجيش السوري: أثبتم أنكم على قدر المسئولية

بشار الأسد

دمشق - (أ ش أ):

هنأ الرئيس السوري بشار الأسد، الثلاثاء، قوات الجيش التي ساهمت في فك الحصار الذي فرضه تنظيم "داعش" الإرهابي عن مدينة دير الزور.

وقال الأسد - في اتصال هاتفي مع اللواء رفيق شحادة رئيس اللجنة الأمنية في دير الزور واللواء حسن محمد قائد الفرقة 17 والعميد عصام زهر الدين قائد اللواء 104 في الحرس الجمهوري والجنود في حامية المطار حسبما ذكرت وكالة الانباء السورية "سانا": "لقد أثبتم بصمودكم في وجه أعتى التنظيمات الإرهابية على وجه الأرض أنكم على قدر المسئولية فصنتم العهد وكنتم خير قدوة للأجيال القادمة.

وأضاف "سيسجل التاريخ أنكم وعلى الرغم من قلة عددكم لم تبخلوا بأغلى ما لديكم لتصونوا الأمانة وتدافعوا عن المواطنين العزل فثبتم وتمكنتم من أداء مهامكم على أكمل وجه وسطرتم البطولات تلو الأخرى دون خوف أو تردد.

وتابع: "وسيذكر التاريخ أن من رفاقكم من ضحى بنفسه واستشهد في سبيل الوطن ومنهم من جرح فتعالى على إصابته وضمد جراحه بطرق بدائية وتابع المعركة فأثمرت هذه الدماء نصراً مدوياً على الفكر التكفيري الإرهابي المدعوم إقليمياً ودوليا، وها أنتم اليوم جنباً إلى جنب مع رفاقكم الذين هبوا لنصرتكم وخاضوا أعتى المعارك لفك الطوق عن المدينة وليكونوا معكم في صف الهجوم الأول لتطهير كامل المنطقة من الإرهاب واستعادة الأمن والأمان إلى ربوع البلاد حتى آخر شبر منها.

هذا المحتوى من

Asha

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